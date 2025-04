Il Fiorenzuola a Ravenna per tentare il miracolo e sperare ancora

Nonostante una classifica disastrosa (ultimo posto in coabitazione con lo United Riccione) a quattro giornate dal termine del campioanto di Serie D, il Fiorenzuola spera ancora in un miracolo sportivo. I rossoneri oggi saranno di scena sul campo del Ravenna, la grande delusa del girone D. Romagnoli ormai tagliati fuori dalla corsa per il titolo (-7 dalla capolista Forlì) e che con la squadra di Cammaroto saranno privi del temibilissimo Lo Bosco. Per i rossoneri, che attendono il verdetto e la probabile penalizzazione che colpirà lo Zenith Prato (ieri vittorioso a sorpresa sul campo di una Pistoiese ormai in disarmo), solo il successo può alimentare la fiammella della speranza legata a un aggancio in extremis della zona playout. Piacentini che saranno, come ormai consuetudine, privi di diversi elementi. Anche il portiere Ghisleri ha alzato bandiera bianca e, al suo posto, ci sarà il piacentino Ansaldi. Fuori causa Boscolo Chio, in attacco spazio al baby Piro che sarà affiancato da uno tra Ceravolo e Oboe, con quest’ultimo che ha recuperato dopo il colpo al capo rimediato nel match con la Sammaurese. Il Fiorenzuola è reduce da due vittorie consecutive.