Il Fiorenzuola cala il tris e rimonta il Piacenza

Si ferma il Piacenza, va avanti il Fiorenzuola nella serie di partite che conducono al titolo nazionale Juniores. I biancorossi cullano per un tempo l’idea di passare il turno, ma il ritorno dei valdardesi che cambiano marcia nella ripresa stronca ogni velleità.

L’astuta disposizione tattica di mister Piccolo, chiuso in difesa e pronto ad avviare veloci ripartenze, ha messo in difficoltà il Fiorenzuola, che dopo una fase di studio si è trovato sotto di un gol, complice anche una indecisione su rimessa laterale deviata da Cherif, che ha favorito la conclusione vincente di Trombetta. La reazione rossonera è stata inconcludente, molto possesso palla, ma pochi sbocchi in fase conclusiva.

Diverso lo sprint messo in mostra nella ripresa, con mister Araldi che ha messo uomini cercando di velocizzare la manovra. Così dopo un tiro di Belfiore che sfiora l’incrocio dei pali, ecco il gol del pari con Piro, lesto a sfruttare un’incertezza difensiva dei biancorossi.

Il Piace va vicino al pari con un tiro di Corbari, ma a timbrare il sorpasso è ancora il Fiorenzuola, con Xerra che fulmina Muzio approfittando di un’altra incertezza del reparto arretrato biancorosso.

Il tris è servito da Piro, che potenzialmente mette in cassaforte.

Ma poco dopo il Piace ha il rigore che può riaprire la gara: il fallo di mano di Acampora in area che si sostituisce al proprio portiere vale l’espulsione del rossonero, il tiro dagli undici metri è però fallito da Mantegazzi, che spara altissimo.

Il Fiorenzuola, sebbene in dieci, resiste e chiude ogni varco al Piacenza che spesso non riesce ad arrivare in zona tiro o è troppo impreciso. Il Fiorenzuola passa il turno ed incontrerà la Folgore Caratese in doppia partita. La Lega calcio stabilirà chi giocherà in casa la prima gara.

Il fotoservizio di Claudio Cavalli

Il tabellino

Fiorenzuola-Piacenza 3-1

Fiorenzuola (3-5-2): Cabrini; Borrelli, Iasoni, Lombardo (22’pt Mirri); Maroadi (10’st Agbekornu), Lori, Acampora,Belfiore (16’st Dadati), De Simone; Piro, Xerra (22’st Ibraj) (Bernardi, De Vuono, Fontana, Magistrali, Massari). All.: Araldi.

Piacenza (4-5-1): Muzio; Serdani, Bergamaschi, Del Miglio, Curti ( 44’st Di Trapani); Lucino (16’st D’Angelo), Borghi (16’st Herzuah), Mantegazza, Corbari, Trombetta (29’st Brena) ; Cherif ( Melloni, Maserati, Costantini, Montebelli, Copercini). All.: Piccolo

Arbitro: Aloise di Voghera (Adragna e Toniutto)

Reti: 25’pt Trombetta, 12’st e 24’st Piro, 19’st Xerra

Ammoniti: Acampora, Ibraj, Cherif

Espulso: per comportamento non regolamentare Acampora (F) al 32’st