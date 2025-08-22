Il Fiorenzuola corre ai ripari, tesserato Forte per la mediana
L'ex Sammaurese ingaggiato anche alla luce dei tempi di recupero piuttosto lunghi per il recupero di Bandaogo. Domenica l'esordio in Coppa Italia
Redazione Online
August 22, 2025|1 ora fa
Il Fiorenzuola ha tesserato Daniele Forte. Il centrocampista 34enne, da una decina di giorni presenza fissa nell'organico di mister Fanzini, è stato dunque ingaggiato e farà parte della rosa di mister Nicolò Araldi nel prossimo campionato di Eccellenza. Un innesto resosi necessario anche alla luce dei tempi di recupero ancora non definiti di Bandaogo: la lacuna in mediana è stata così colmata con l'ex Sammaurese che sarà a disposizione già per l'esordio ufficiale dei rossoneri, previsto per domenica prossima in coppa Italia sul campo del Brescello Piccardo.
