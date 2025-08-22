Il Fiorenzuola corre ai ripari, tesserato Forte per la mediana

Il Fiorenzuola ha tesserato Daniele Forte. Il centrocampista 34enne, da una decina di giorni presenza fissa nell'organico di mister Fanzini, è stato dunque ingaggiato e farà parte della rosa di mister Nicolò Araldi nel prossimo campionato di Eccellenza. Un innesto resosi necessario anche alla luce dei tempi di recupero ancora non definiti di Bandaogo: la lacuna in mediana è stata così colmata con l'ex Sammaurese che sarà a disposizione già per l'esordio ufficiale dei rossoneri, previsto per domenica prossima in coppa Italia sul campo del Brescello Piccardo.