Il Fiorenzuola corre ai ripari, torna Burigana a difesa dei pali?

Più serio del previsto l'infortunio muscolare occorso a Malagoli

Franco Polloni
|1 ora fa
speciale fiorenzuola ( foto cavalli ) Burigana
1 MIN DI LETTURA
Più serio del previsto l'infortunio muscolare occorso a Matteo Malagoli, portiere del Fiorenzuola. I rossoneri, attesi mercoledì sera dalla super sfida del campinoato di Eccellenza con il Nibbiano&Valtidone, corrono ai ripari e, a breve, potrebbero annunciare l'ingaggio di Piero Burigana, estremo difensore classe 2001, che già in passato ha indossato la maglia dei valdardesi. Nella stagione 2021/2022, Burigana ha collezionato un paio di presenze in Serie C in sostituzione di Battaiola, dopodiché le esperienze alla Lucchese e ai friulani del Chions, sempre in Serie D. 

