Il Fiorenzuola gioca d'anticipo, sabato arriva la Fidentina
I rossoneri proveranno a stoppare la serie nera di tre sconfitte consecutive
Redazione Online
|49 minuti fa
Si giocherà in anticipo sabato prossimo la sfida tra Fioernzuola e Fidentina Borgo San Donnino, prevista allo stadio Pavesi. Calcio 'inizio che resta fissato alle 14.30. Per i rossoneri si tratta di un match importantissimo per stoppare il periodo nero dei valdardesi, reduci da tre ko consecutivi con Fabbrico, Nibbiano&Valtidone e Real Formigine. Sempre in Eccellenza, il giudice sportivo ha fermato il tecnico dell'Agazzanese Gianluca Piccinini per un turno, dopo le proteste e l'espulsione rimediata nel corso del match di domenica scorsa.
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