Il Fiorenzuola gioca d'anticipo, sabato arriva la Fidentina

Si giocherà in anticipo sabato prossimo la sfida tra Fioernzuola e Fidentina Borgo San Donnino, prevista allo stadio Pavesi. Calcio 'inizio che resta fissato alle 14.30. Per i rossoneri si tratta di un match importantissimo per stoppare il periodo nero dei valdardesi, reduci da tre ko consecutivi con Fabbrico, Nibbiano&Valtidone e Real Formigine. Sempre in Eccellenza, il giudice sportivo ha fermato il tecnico dell'Agazzanese Gianluca Piccinini per un turno, dopo le proteste e l'espulsione rimediata nel corso del match di domenica scorsa.