Il Fiorenzuola lotta, ma perde la finale nazionale Juniores

La Juniores del Fiorenzuola si ferma a un passo dal grande sogno. L'Under 19 rossonera, allenata da Nicolò Araldi (già promosso in prima squadra) è stata sconfitta nella finale playoff nazionale dall'Ostiamare (società presieduta da Daniele De Rossi). Sul campo di Sesto Fiorentino finisce 3-1 per i laziali, in vantaggio al 12' del primo tempo con Pettrich, di testa sugli sviluppi di un angolo. Il Fiorenzuola prova a reagire, ma non riesce a trovare il pareggio, complici anche un paio di super parate del portiere avversario.

Il raddoppio dei biancoviola arriva al 4' della ripresa con la zampata di Menichelli su cross dalla sinistra. Il Fiorenzuola mette in campo un netto predominio territoriale, ma è poco concreto, così al 34' arriva anche il terzo gol laziale, con Marrali. Inutile il gol della bandiera di Censi al 43'.

Una sconfitta che nulla toglie alla splendida stagione della Juniores rossonera.