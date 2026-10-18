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Il Fiorenzuola non può più attendere, nel Bresciano per i tre punti

I valdardesi sono al penultimo posto della classifica nel girone B di Serie D, ancora senza vittorie

Redazione Online
|1 ora fa
Mister Alberto Villa
Mister Alberto Villa
1 MIN DI LETTURA
Ancora alla ricerca della prima vittoria dopo sette giornate disputate nel corso delle quali ha messo a segno un solo gol. Il Fiorenzuola, penultimo della classifica del girone B di Serie D, cerca sul campo della matricola Pavonese, il primo bottino da tre punti che darebbe morale ulteriore, dopo i tre pareggi consecutivi rimediati nelle ultime uscite. 
La squadra di mister Villa è reduce dal bel pareggio imposto al Piacenza, ma ora non può rimandare ulteriormente l'appuntamento con il successo: zona playout a tre lunghezze, solo la Tritium alle spalle di Formato e compagni. A proposito di attaccanti, dovrebbe partire dalla panchina l'ultimo arrivato Luca Mariotti, mentre il resto della formazione dovrebbe ricalcare quanto visto con il Piace. Bresciani reduci invece dal ko con la Leon, la formazione di Ennio Beccalossi tra le proprie fila può contare sull'ex rossonero (e Vigor), Pizza. Queste le probabili formazioni: 
PAVONESE-FIORENZUOLA
PAVONESE (4-3-1-2): Vino; Baruzzi, Piazza, Chiari, Papetti; Cristini, Andreoli, Volpe; Inverardi; Faye Page, Bettegazzi. (Ravelli, Mondini, Treccani. Turelli, Gogna, Bongiorni, Scacchia, Chiapperini). All. Beccalossi.
FIORENZUOLA (3-4-2-1): Libertazzi; Agnelli, Fontana, Marcaletti; Barozzini, La Vigna, Casarotti, Flaminio; Gallo, Alluci; Formato. (Cabrini, Dellagiovanna, Agogliati, Ferretti,  Del Forno, Orazzo, Deimichei, Bertelli, D’Angelo, Pampaloni, Mariotti, Tveztkov). All. Villa. 
Arbitro: Ferroni di Fermo  

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