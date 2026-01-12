Il giovane talento francese Iyegbekedo è biancorosso

La Gas Sales Bluenergy ha ufficializzato un nuovo innesto per far fronte all’emergenza nel reparto di posto 3: sarà il giovane talento francese Daniel Iyegbekedo a vestire i colori biancorossi.

Il centrale classe 2007 ha raggiunto la squadra nel primo allenamento settimanale, rendendo operativo il suo ingresso e offrendo una soluzione concreta alle difficoltà che il club sta affrontando da mesi nel comparto di centro rete.

Restano, infatti, indisponibili Gianluca Galassi, reduce dall’intervento di asportazione di un tumore al testicolo, e Robertlandy Simon, alle prese con il lavoro post-operatorio che lo terrà lontano dal campo per almeno altri due mesi e mezzo.

Iyegbekedo, alto 2 metri e 8 centimetri, di France Avenir e campione del Mondo Under 19 con la nazionale francese (dove è stato premiato come miglior centrale del torneo), ha avuto già modo di allenarsi con la squadra per qualche giorno grazie ad uno stage in biancorosso fatto durante le festività e potrebbe essere già a disposizione per il prossimo turno di campionato, in programma mercoledì alle 19.30 contro Milano.