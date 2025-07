Il grande salto di Edoardo Beccari: "Papà sarebbe fiero"

Un annuncio nei mesi estivi non è certo notizia, ma in casa Bakery se il cognome è Beccari fa sempre un certo effetto. Se poi nel roster biancorosso approda Edoardo, giovane di belle speranze classe 2008, allora sembra davvero una bellissima favola. Edo (guardia alto un metro e 87 centimetri) è il figlio di Marco Beccari e Caterina Zanardi, rispettivamente indimenticato patron biancorosso (scomparso a marzo 2022) e attuale presidentessa della società piacentina. Ieri mattina è stato ufficializzato nel roster della prima squadra, dove sarà uno dei più giovani in una rosa all’impronta della linea verde.

Mentre la notizia viene diffusa, Edoardo è in Trentino, più precisamente a Folgaria, impegnato in un camp, ovviamente biancorosso. «Quando mi hanno comunicato la prima volta questa cosa, faticavo a crederci, poi ho realizzato che ce l’avevo fatta. Era il mio obiettivo; è un sogno doppio perché sarebbe piaciuto anche a mio padre e sicuramente emoziona mia mamma.