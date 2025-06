Il Karate Farnesiana pronto per le sfide internazionali

Si è tenuta nei giorni scorsi la fase regionale del Trofeo Coni (riservato alla categoria under 14) al palazzetto dello sport di San Secondo (Parma), alla quale hanno partecipato le società Fijlkam Emilia Romagna.

Il Karate Piacenza Farnesiana, guidato dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni, ha schierato tre atleti.

Elia Famà che nella categoria -38 kg ha conquistato brillantemente la medaglia d’oro e Anas Fellous, che nella stessa categoria si è aggiudicato la medaglia di bronzo.

Ottima anche la prestazione di Aicha Kouhaih che nella categoria -50 kg. ha conquistato il titolo di vicecampionessa regionale Coni.

La squadra piacentina si sta preparando per la competizione “Austrian Open Junior Wkf” di Salisburgo che si terrà il 21 giugno, con la partecipazione di 15 nazioni e per la Youth League Wkf che si terrà in Croazia dal 27 al 29 giugno con la partecipazione di 78 nazioni.