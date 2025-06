Karate Farnesiana, Trofeo Coni al top

Il Karate Piacenza Farnesiana guidato dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni ha schierato tre atleti al Trofeo Coni per la categoria Under 14 e ha portato a casa altrettante medaglie preziose dal palazzetto dello sport di San Secondo Parmense. Nella categoria riservata agli atleti con peso inferiore a 38 chilogrammi, Elia Famà è salito sul gradino più alto del podio, mentre si è fermato al bronzo Anas Fellous. Titolo di vice campionessa regionale Coni per Aicha Kouhaih (-50 kg). La squadra piacentina si sta preparando per la competizione “Austrian Open Junior WKF” di Salisburgo che si terrà il 21 giugno con la partecipazione di 15 nazioni e per la Youth League WKF che si terrà in Croazia dal 27 al 29 giugno con la partecipazione di 78 nazioni.