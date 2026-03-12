Il Ljubijana degli ex Stern e Urnaut sulla strada della Gas Sales Bluenergy
Gli sloveni raggiungono i biancorossi in semifinale di Cev dopo aver eliminato il Fenerbache
Redazione Online
|1 ora fa
Sarà la formazione slovena del ACH Volley Ljubljana la prossima avversaria di Gas Sales Bluenergy nella semifinale di Cev Volleyball Cup. Gara di andata al PalabancaSport tra il 24 e 26 marzo, il ritorno in terra slovena una settimana dopo, tra il 31 marzo e 2 aprile.
L’ACH Volley Ljubljana, retrocessa in Coppa Cev dopo aver chiuso in classifica al terzo posto il Gruppo A di Cev Champions League, ha superato nei quarti di finale la formazione turca del Fenerbahce vincendo anche la gara di ritorno giocata in Turchia per 3-1 (25-19m 19-25, 21-25, 16-25 per gli sloveni) dopo aver vinto la gara di andata per 3-2 (25-17, 21-25, 25-16, 23-25, 16-14).
I biancorossi hanno conquistato il pass per la Semifinale di Cev Volleyball Cup superando nei quarti di finale la formazione tedesca del Berlin Reycling Volleys per 3-0 sia nella gara di andata che in quella di ritorno giocata mercoledì scorso al PalabancaSport.
Tra le file del ACH Volley Ljubljana giocano vecchie conoscenze biancorosse: l’opposto Toncek Stern e lo schiacciatore Tine Urnaut. I prossimi avversari dei biancorossi hanno chiuso il campionato sloveno al primo posto in classifica con 62 punti senza perdere una partita: ventun partite giocate, ventun vittorie, un solo punto lasciato agli avversari di turno. Si apprestano ora ad iniziare i play off.
