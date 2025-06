Il Memorial Ruffo sul Facsal

Scatta domani, martedì 17 giugno 2025, a partire dalle 18, nella splendida cornice di viale Pubblico Passeggio e l'attiguo vallo delle antiche Mura Farnesiane, si svolgerà la 26esima edizione del memorial Silvano Ruffo, Staffetta a squadre. Si tratta di una manifestazione podistica, non agonistica, nel corso della quale gli atleti, suddivisi in squadre da sei, realizzano nel circuito formato da viale Pubblico Passeggio e l' attiguo vallo delle antiche mura, una staffetta a squadre. Ogni componente percorre 4 km per un totale di 24 km a squadra. L'evento va in scena per ricordare Silviano Ruffo, ferroviere deceduto tragicamente mentre era impegnato sul lavoro.