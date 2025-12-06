Il Nibbiano è di granito, Pontenurese ko. Gotico, che rimpianti

Non conosce sosta la corsa del Nibbiano&Valtidone, capolista e unica formazione imbattuta del girone A di Eccellenda dove oggi, sabato 6 dicembre, era in programma il derby con la Pontenurese. Un'autorete del portiere Dordoni e un gol di Grasso sono valsi il 2-0 del Puppo che certifica la solidità difensiva della squadra di Rastelli (due soli gol subiti in 16 giornate a fronte dei 34 messi a segno) che, a un turno dalla fine del girone di andata, non può ancora dirsi certa del titolo d'inverno vista la concorrenza della Vianese che nel pomeriggio di domenica riceve la visista dell'Agazzanese.

Privo degli squalificati Makaya e Tosca il GoticoGaribaldina di mister Achilli (29) non è andato oltre il 2-2 sul campo della Langhiraese dove i biancorossi avanti di due gol grazie ai centri di Storchi e Visconti sono stati raggiunti dalle reti di Saia e Dall'aglio. Il Gotico resta al comando, ma è ora a rischio sorpasso con il Montecchio che, in caso di successo domenica sulla Bagnolese, supererebbe i piacentini. Accorcia con la vetta la Castellana Fontana che, al Soressi, sfrutta a dovere il rigore iniziale trasformato da Cantiello e regola di misura il San Secondo. Un ritorno al successo che, per gli uomini di Ciotola significa ora secondo posto a -1 dalla capolista. Pessima caduta del Carpaneto Chero, piegato anche in questo caso di misura, sul campo del Terme Monticelli. I ragazzi di Ferranti restano così pesantemente invischiati in zona playout.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica



PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica

