Il nuovo Piace al lavoro, Taugourdeau: «L'ultima sfida della carriera» . FOTO

E' ufficialmente partita la stagione del Piacenza 2025/2026. Oggi, lunedì 21 luglio, nel pomeriggio, la rosa biancorossa, ancora da completare, è stata protagonista delle consuete visite medico-sportive al Centro Rocca alla Besurica prima del trasferimento al Poliambulatorio Health di via Emilia Pavese per i test funzionali e a atletici. Sorrisi e subito grande entusiasmo per un nuovo corso, il Franzini bis, e che ovviamente si spera possa condurre i biancorossi nuovamente in Serie C. Quello che prenderà avvio a fine agosto sarà infatti il terzo campionato consecutivo in quarta serie, dopo le due stagioni assai complicate. Come detto, rosa ancora da sistemare ma si riparte da alcuni capisaldi, su tutti il francese Anthony Taugourdeau: «Sono qui per l'ultima grande sfida della mia carriera» ha detto il regista 36enne di fronte ai taccuini. Su Libertà in edicola martedì 22 luglio, tutte le interviste e il resoconto della prima giornata di lavoro del nuovo Piace.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA DI CLAUDIO CAVALLI