Primo allenamento del Piacenza, i tifosi a Franzini: «Portaci via da questa agonia»

«Portaci via, da questa agonia!». Parole e musica sono della Curva Nord, il principale spettatore di questo improvvisato "concerto" è Arnaldo Franzini. È ovviamente rivolto al mister il primo coro stagionale urlato con le braccia al cielo nel giorno del raduno del Piacenza allo stadio "Garilli".

I ragazzi della Nord entrano ad allenamento iniziato da pochi minuti, dopo la bella iniziativa di raccolta fondi da destinare alla Misericordia allestita alla biglietteria del "Garilli". Loro hanno quindi già vinto se si parla di solidarietà, ora però vogliono rivedere il Piace in Serie C. Ci credono, "Franz" è il condottiero giusto, ma serve umiltà.

Quella che chiede Luigi Spotti, anche quest'anno il primo degli abbonati: «La rosa è di qualità, ma aspettiamo di vederla, soprattutto teniamo i piedi ben ancorati a terra altrimenti facciamo come l'anno scorso. Vorrei inoltre vedere più gente a vedere il Piacenza: piacentini, fate come me, lo seguo da ben sessant'anni con la stessa passione di sempre».

Tutte le sedute settimanali si terranno al »Garilli» dalle 17.30, la prima occasione per vedere all'opera il nuovo Piacenza sarà il 2 agosto alle 17.30 a Lugagnano in amichevole contro l'Oltrepò.