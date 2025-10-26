Il Palabanca spinge la Gas Sales: primo squillo biancorosso

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza conquista con l’Allianz Milano i primi tre del suo campionato al debutto davanti al pubblico amico. E per Milano il tabù del PalabancaSport in Regular Season continua: non ha mai vinto durante la stagione regolare a Piacenza. Vinto ai vantaggi il primo set, i biancorossi hanno lasciato agli avversari il secondo parziale dove hanno commesso tanti errori per poi viaggiare a pieno regime negli ultimi due parziali con un Mandiraci in formato super anche dalla linea dei nove metri (tre ace per lui) e un Bovolenta migliore realizzatore in campo con 28 punti. Bene il muro in casa biancorossa. A Milano non sono bastati i 27 punti di Reggers. Mercoledì si torna in campo, a Piacenza arriva Valsa Group Modena.

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e Simon al centro, Bergmann e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Milano risponde con Barbanti e Reggers in diagonale, Masulovic e Caneschi al centro, Recine e Otsuka alla banda, Catania è il libero. Kreling è in panca per un problema muscolare.

L’avvio di gara è targato Milano (0-3), Gutierrez e Bovolenta macinano punti e riducono il gap, Bergmann pareggia i conti a quota sette. Bovolenta chiude una lunga azione ed è il primo vantaggio della serata di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (12-11). Il vantaggio diventa di due lunghezze (14-12) sull’errore in attacco di Milano che poi trova la parità a quota quattordici.

Nuovo allungo di Piacenza (17-14) con il muro di Galassi, l’ace di Caneschi vale per i meneghini la parità a quota diciotto, sul venti pari dentro Mandiraci per Bergmann, il braccio di ferro continua (22-22), errore di Gutierrez in attacco (22-23) e Boninfante chiama time out.

L’ace di Reggers consegna due set point (22-24), Bovolenta annulla il primo e dopo il time out chiamato da Piazza annulla anche il secondo (24-24). Si va ai vantaggi, nuovo set point meneghino (24-25),annullato dal diagonale di Mandiraci che nell’azione dopo consegna il set point ai suoi (26-25), annullato. Nuova occasione per i biancorossi (27-26) che chiude subito. Sul quattro pari allungo di Milano (5-9) con due muri consecutivi, l’errore in attacco di Piacenza consegna cinque lunghezze di vantaggio agli avversari (8-13), ancora qualche scambio e poi dentro Comparoni per Simon, a Piacenza non basta Bovolenta(78% in attacco a fine parziale), i biancorossi sbagliano tanto, Milano ringrazia e si porta avanti di nove lunghezze (13-22), l’ace di Reggers consegna dieci set point ai suoi (14-24) per poi chiudere con un altro ace.

In campo c’è Mandiraci per Bergmann e subito lo schiacciatore turco mette a terra tre bombe ed un ace (7-4) con Piazza che chiama tempo. Alla ripresa del gioco punto di Bovolenta, due ace consecutivi di Mandiraci ed è 13-8 con Piazza ad utilizzare il secondo time out a disposizione. Muro di Simon (16-10), primo tempo di Galassi (21-13), la battuta lunga di Reggers consegna otto set point a Piacenza (24-16) che poi chiude sulla battuta lunga di Recine.

Mandiraci e Bovolenta spina nel fianco di Milano (7-3) con Piazza a chiamare tempo, Milano segna tre punti consecutivi (7-6) e questa volta è Boninfante a chiamare tempo. Alla ripresa del gioco è Bovolenta a mettere palla a terra (8-6), si gioca punto a punto, a quota undici è parità, allungo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (16-13) e Piazza stoppa tutto e parla ai suoi. Due colpi consecutivi di Bovolenta (22-16) fanno avvicinare Piacenza al traguardo, ace di Simon (23-16), Bovolenta e sono sette i match point biancorossi (24-17) che poi chiudono con Gutierrez.