Il Parma piega il Napoli, tre piacentini campioni d'Italia Under 14

C'è un corposo pizzico di Piacenza nel Parma Under 14 campione d'Italia di categoria: i ducali di mister Viscione hanno battuto infatti il Napoli per 3-0 allo stadio Tubaldi di Recanati e così anche il portiere Alessandro Solari, il difensore Alessandro Picciotti e il centrocampista Thomas Musella possono celebrare il titolo tricolore. Sono infatti loro i tre 14enni piacentini che militano nella formazione parmense che in semifinale aveva eliminato il Padova.