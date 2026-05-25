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Il Parma piega il Napoli, tre piacentini campioni d'Italia Under 14

Netto 3-0 a Recanati per i ducali di mister Viscione allo stadio di Recanati

Redazione Online
|2 ore fa
Il Parma piega il Napoli, tre piacentini campioni d'Italia Under 14
1 MIN DI LETTURA
C'è un corposo pizzico di Piacenza nel Parma Under 14 campione d'Italia di categoria: i ducali di mister Viscione hanno battuto infatti il Napoli per 3-0 allo stadio Tubaldi di Recanati e così anche il portiere Alessandro Solari, il difensore Alessandro Picciotti e il centrocampista Thomas Musella possono celebrare il titolo tricolore. Sono infatti loro i tre 14enni piacentini che militano nella formazione parmense che in semifinale aveva eliminato il Padova. 

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