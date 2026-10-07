Il Piace a Lentigione, Mazzaglia all'esordio per cercare i 16esimi

Dopo avere eliminato la Correggese, il Piacenza va oggi a Lentigione dove (alle ore 15) affronterà uno degli avversari diventati classici delle ultime stagione. Torna la Coppa Italia di Serie D e i biancorossi vanno a caccia della qualificazione ai sedicesimi di finale. Una gara che, se si concluderà in parità al triplice fischio, sarà decisa subito ai calci di rigore. Sicuramente mister Franzini opterà per un corposo turnover e dovrebbe registrarsi anche l'esordio di Mazzaglia, tornato al Piace da pochi giorni dopo l'inizio di stagione alla Caratese, in Serie C.

«Il fatto che probabilmente ci saranno diversi cambi nella formazione rispetto a domenica, non significa per niente che vogliamo sottovalutare l’impegno. La Coppa Italia è una competizione ufficiale, un traguardo possibile, che vogliamo fare di tutto per raggiungere» ha dichiarato il tecnico del Piace alla vigilia della sfida. Sicuramente a riposo Ferri, Bakayoko e Mustacchio.