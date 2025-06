Il Piace inizierà il 7 settembre, Eccellenza e Promozione il 31 agosto

Inizierà il 7 settembre e si concluderà il 3 maggio 2026 il campionato di Serie D del Piacenza. Lo ha deciso il Consiglio federale della Figc.

Il comitato regionale della Figc Crer ha reso, invece, note le date non ancora definitive delle prossime competizioni regionali: il 24 agosto il via alla prima fase a gironi (10 settembre e 1 ottobre le altre due giornate) della Coppa Italia d’Eccellenza, mentre quella di Promozione comincerà il 24 settembre col turno preliminare per le neopromosse.

Domenica 31 agosto è stata fissata la prima giornata dei campionati, con fine andata fissata per il 14 dicembre ed unico turno infrasettimanale (mercoledì 29 ottobre). Il 6 gennaio l’avvio della fase discendente (sosta pasquale il 5 aprile) e ultima della regular season il 3 maggio 2026.

Come sempre differenti le cadenze dei tornei di Prima categoria, con campionato al via il 14 settembre (turno infrasettimanale mercoledì 5 novembre) e fine andata il 14 dicembre. Ripresa il 18 gennaio e fine corsa il 3 maggio. Prime contese di Coppa Emilia, invece, fissate per il 7 settembre.