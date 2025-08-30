Il Piace lancia una joint venture tra settori giovanili

Il Piacenza Calcio ha avviato il progetto di club cooperation “#PiacenzaSiamoNoi”, con lo slogan “Una sola città, una sola provincia, interconnessi per costruire un futuro insieme”.

Con questa iniziativa la società biancorossa si pone come ponte inclusivo per interconnettere tutte le società aderenti creando una rete di relazioni in un'ottica di condivisione di progetti sportivi, formazione, tornei ed eventi allo stadio Garilli.

L'obiettivo è fare rete, collaborare, consolidare rapporti all'interno del bacino calcistico giovanile piacentino, continuando ad avvicinare sempre di più i ragazzi al territorio, alla cultura sportiva locale e allo sport visto dal vivo.

«Abbiamo già una decina di società che hanno aderito, ma l'invito è esteso a tutte – ha spiegato il responsabile del settore giovanile del Piacenza Francesco Guareschi – apriremo le porte del nostro Garilli ai settori giovanili che vorranno partecipare, al di là delle affiliazioni che hanno in atto perché è un progetto inclusivo che vuole riportare al centro il calcio piacentino. Faremo vivere loro delle esperienze con il nostro settore giovanile qui al Garilli, apriremo le porte dei nostri allenamenti, organizzeremo incontri tra tecnici e dirigenti creando una rete positiva tra le varie società in modo che si riattivi una collaborazione sul territorio che forse negli ultimi anni si sta un po' perdendo, il tutto per smettere di “farci la guerra” e pensare alla crescita dei giovani talenti che abbiamo a Piacenza e provincia».