Il Piace parte con il piede giusto grazie a un autogol

Il Piacenza vince all'esordio in Serie D contro il Desenzano e raccoglie i primi 3 punti della stagione. Per l'1-0 finale, decisivo l'autogol di Giorgi, prima del brivido finale con il gol annullato a Gabbianelli nel recupero. Carico di fiducia per i biancorossi dopo il successo in Coppa sul Lentigione (stesso risultato), in attesa della prima trasferta di domenica prossima 14 settembre sul campo del Cittadella Vis Modena.

La partita

La fase di studio iniziale sorride al Desenzano, che entra meglio in campo al Garilli. Il Piace si illude al 9’: annullato per fuorigioco un gol a Mustacchio, ben suggerito da Trombetta. Dall’altra parte, il portiere Ribero mette in angolo su una mischia che poteva diventare pericolosa, poi gli ospiti si fanno vedere con gli inserimenti di Antonelli e un paio di colpi di testa fuori dallo specchio. Per i biancorossi, un primo tempo con poche occasioni e circolazione della palla da rivedere.

Passi in avanti a inizio ripresa, con il tiro di Putzolu deviato in angolo e la girata aerea di Sbardella larga sullo stesso corner. Il Piacenza prova a prendere in mano la partita: D’Agostino lancia Mustacchio che calcia da ottima posizione, il portiere Fratti salva i suoi solo con l’aiuto della traversa.

La partita sembra inchiodata sullo 0-0, ma la squadra di Franzini trova il vantaggio al 25’ con l’aiuto degli avversari: il mancino di D’Agostino dal limite prima sbatte sulla schiena di Parlato e poi il rinvio maldestro del terzino Giorgi si infila nell’angolino per l’autogol.

La reazione del Desenzano si ferma ad un paio di tiri che non spaventano la difesa di casa, ma il brivido vero arriva nel recupero: Gabbianelli colpisce benissimo dal limite e trova l’1-1, ma il guardalinee segnala il fuorigioco attivo di due attaccanti bresciani, che ostruivano la visuale di Ribero. Il Piacenza torna così a respirare e apre la nuova stagione con una vittoria.

Il tabellino

Piacenza-Desenzano 1-0

Piacenza (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon; Putzolu (42’ s.t. Campagna), Taudourdeau, Poledri (31’ s.t. Lordkipanidze); Mustacchio, Trombetta (34’ s.t. Pino), D’Agostino (45’ s.t. Garnero). All. Franzini. Panchina: Kolgecaj, Arba, Silva, Bianchetti, Pizzi.

Desenzano (4-3-3): Fratti; Parlato, Ntube, Bakayoko (46’ s.t. Turelli), Giorgi (42’ s.t. Barbera); Antonelli (30’ s.t. Gabbianelli), Bovolon, Gori; Barranca, Brighenti (30’ s.t. Cardella), Baraye (33’ s.t. Procaccio). All. Gaburro. Panchina: Bodrato, Tomaselli, Antonciuc, Andreis.

Arbitro: Nencioli di Prato.

Rete: 25’ s.t. autogol Giorgi (D).

