Il Piace piega il San Lazzaro, titolo provinciale biancorosso. LE FOTO
La squadra di Nicolò Montagna piega i bianconeri di Emanuele Cigala e festeggia il titolo Under 14
Redazione Online
|1 ora fa
piacenza san lazzaro under 14
A Borgonovo è stata festa biancorossa. Il Piacenza si è laureato campione provinciale Under 14, piegando in una finale molto combattuta il San Lazzaro. Sono stati tre i rigori decretati dal direttore di gara e che hanno deciso il match: i bianconeri di mister Emanuele Cigala sono passati in vantaggio grazie alla freddezza di Pighi. Reazione del Piace e pareggio, ancora su rigore, ad opera di Grandi. Lo stesso Grandi, nella ripresa, ha trasformato il rigore della vittoria, nonostante la formazione biancorossa fosse in dieci uomini.
PIACENZA-SAN LAZZARO 2-1
PIACENZA: Orsi, Colic (1' st Del Favero), El Baydaoui, Tansini, Bassi, Parisi, Vendramini (8' st Di Gangi), Bozzarelli, Comi (20' st Rizki), Grandi, Costa (8' st Cattaneo). A disposizione: Andrini, Pelagatti, Gazzola, Dotti. All. Montagna.
SAN LAZZARO: Perotti, Rocchi, Leye Serigne, Lepri, Chidiebere (35' st Montano Jaramillo), Carini, Riboni (35' st Rebecchi), Bresciani, Pighi, Steri (31' st Gueye), Fall Serigne (31' pt Georgiev). A disposizione: Datei, Prisecaru. All. Cigala.
Arbitro: Gjini (Piacenza), assistenti Provenzani (Piacenza) e Siciliano (Piacenza).
Reti: 24' pt rig. Pighi (S), 27' pt e 24' st rig. Grandi (P).
Note: espulso Tansini (P) al 16' st per doppia ammonizione.
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