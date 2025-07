Il Piace potrebbe trovare un girone senza Ravenna né Pistoiese

Buona parte delle fortune del Piace nella stagione passerà anche dal girone in cui sarà inserito. La logica indica ancora il D, che potrebbe però essere “alleggerito” dalle assenze di Ravenna e Pistoiese. I giallorossi sono ormai prossimi al ripescaggio in Serie C, mentre i toscani potrebbero scalare nel girone E. La recente riforma della Serie D, infatti, ha ridotto il numero di squadre tali da 168 a 162. Il taglio riguarderà i gironi A, B e C, che passeranno a 18. Ciò significa che andranno piazzate 7 squadre che geograficamente si trovano più a nord di Piacenza. Se i criteri resteranno quelli degli anni passati, saranno inserite nel D, con quelle più meridionali (le toscane, tra cui la Pistoiese) costrette a traslocare proprio nell’E.

Non c’è nulla di certo, anche perché la Serie D è ancora alla prese con eventuali ripescaggi (ha presentato richiesta anche il Fiorenzuola) e almeno fino al termine di luglio si ragionerà solo su ipotesi.