Il Piace soffre ma vince, vetta a soli due punti

Seconda vittoria consecutiva per il Piacenza, che supera la Correggese 2-1 grazie a due gol nati su palla inattiva (dal cross di Poledri e dalla pennellata di Mustacchio) e alla capacità di incidere nei momenti chiave della sfida, a fine primo tempo e inizio ripresa, pur senza dominare la gara. Martinelli e compagni vanno avanti 2-0, poi rischiano di essere ripresi dopo il rigore di Pampaloni all’86’, ma alla fine hanno la meglio e restano agganciati al treno primo posto (ora a -2) nel girone D di Serie D.

La cronaca della gara

Biancorossi subito in partita: al 2’, Poledri raccoglie il cross di Lordkipanidze dalla destra e prova il destro, respinto da Mantini. Poco dopo, anche Trombetta cerca il vantaggio con un colpo di testa alto sul calcio d’angolo dello stesso Poledri.

Al 5’ grande chance per la Correggese: Pampaloni imbecca Siligardi sulla linea del fuorigioco, il numero 10 aggira l’uscita di Ribero e colpisce il palo a porta sguarnita.

Poche occasioni nella mezz’ora successiva, con gli ospiti a gestire il possesso con qualità e il Piace attento a non concedere spazi, ma senza creare pericoli alla porta avversaria.

La gara si sblocca al 39’ sulla punizione da lunga distanza di Poledri. La sponda area di Putzolu arriva in qualche modo a Campagna, che colpisce di testa e supera Mantini per l’1-0. Nemmeno il tempo di esultare e ci riprova Mustacchio, murato dal portiere sul bel suggerimento di Trombetta.

Piacenza che indirizza la gara a inizio ripresa: Trombetta sfiora il raddoppio con un diagonale largo di poco, poi è Mustacchio a trovare il 2-0 con una splendida punizione dai 25 metri. Il pubblico del Garilli continua a spingere e sono sempre gli attaccanti, entrambi autori di un’ottima prova, a cercare la terza rete: Trombetta inventa un passaggio visionario, Mustacchio viene respinto sul più bello.

Ma non è ancora finita, perché la Correggese si fa di nuovo sotto guidata da Pampaloni. Suoi i tiri dalla distanza che impensieriscono Ribero, prima del rigore che a cinque minuti dalla fine rimette tutto in discussione, dopo il fallo in area di Pizzi sul solito Siligardi.

Sofferenza piacentina comunque contenuta nei 4’ di recupero e vittoria pesante per la squadra di Franzini, secondo successo di fila in campionato dopo il 4-2 al Tuttocuoio. Piacenza che torna a 2 punti dalla vetta ora occupata dalla Pistoiese, domenica 9 novembre trasferta sul campo del Progresso.

Il tabellino

Piacenza-Correggese 2-1

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Zaffalon (1’ s.t. Pizzi); Lordkipanidze, Putzolu, Poledri; Campagna (28’ s.t. Mazzaglia); Mustacchio (32’ s.t. D’Agostino), Trombetta (35’ s.t. Pino). All. Franzini. Panchina: Kolgecaj, Silva, Bianchetti, Cabri, Garnero.

Correggese (4-2-3-1): Mantini; Ghizzardi (20’ s.t. Cappelluzzo), Giorgini, Ferraresi, Panizzi; Squarzoni (1’ s.t. Taparelli), Galli; Siligardi, Pampaloni, Errichiello (31’ s.t. Calì); Berni (1’ s.t. Arrondini). All. Domizzi. Panchina: Narduzzo, Carini, Gualdi, Truzzi, Zarrillo.

Arbitro: Pica di Roma 1.

Reti: 39’ p.t. Campagna (P); 8’ s.t. Mustacchio (P), 43’ s.t. rigore Pampaloni (C).

Note: ammoniti Martinelli, Lordkipanidze, Berni, Giorgini, Ghizzardi, Pizzi. Angoli 7-4. Recupero 1-0’. Spettatori 1726, di cui 1345 abbonati.

SERIE D

Risultati



Classifica

