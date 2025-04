Il Piace spaventa il Forlì, la capolista passa 1-2

Nonostante una buona prestazione al cospetto della capolista Forlì, la certificazione della salvezza diretta slitta ancora per il Piacenza Calcio, che esce sconfitto 2-1 al Garilli. Biancorossi al momento a +11 sulla Sammaurese terzultima, decisiva a questo punto la trasferta di giovedì 17 aprile sul campo dello United Riccione.

La partita

Stavolta è positivo l’approccio degli uomini di Rossini, che con il rientro di Somma, Palma e Tentoni ripropone il modulo 3-5-2. Recino si mette subito in proprio e costringe il portiere Martelli alla smanacciata sul tiro-cross. Il Forlì testa invece le mani di Franzini, indeciso sulla respinta su Macrì.

D’Agostino manca l’impatto col pallone praticamente dall’area piccola sull’ottimo assist di Ruiz, poi al 13’ ecco la solita frittata: il Piace il gol se lo fa da solo, con il debole retropassaggio di testa di Iob per Franzini intercettato e depositato in rete da Farinelli per lo 0-1.

È un Piace comunque vivo anche dopo lo svantaggio, ma che non concretizza le mezze chance, come quella sui piedi di Napoletano sugli sviluppi di angolo. La capolista si riorganizza e ci prova di nuovo prima dell’intervallo, con le conclusioni verso lo specchio di Macrì e Farinelli, su cui Franzini risponde. L’ultimo brivido al 46’ col traversone di Recino, su cui non arrivano i compagni.

Sempre il numero 9 apre le danze nella ripresa, calciando alto sull’assist di D’Agostino. Gli ospiti invece con il tiro di Menarini, deviato in angolo. Schermaglie che portano al pareggio: D’Agostino primo lo sfiora con un bel tiro parato in angolo, poi lo trova con la girata al volo sugli sviluppi del corner, dopo il colpo di testa pericoloso di Recino respinto da Marelli e difesa. L’1-1 scatena l’esultanza del Garilli, anche di mister Rossini che corre in campo per abbracciare i suoi giocatori.

Decide Macrì

Ma in 7 minuti la prima in classifica ritorna avanti: Petrelli apre una prateria per Macrì sulla corsia destra, l’attaccante esterno punta Zucchini e apre un arcobaleno col sinistro imprendibile per Franzini. Rossini inserisce allora Muhic e Castelli per Tentoni e Palma e passa all’assetto a due punte, ancora più offensivo con Stefanoni al posto di Iob.

Gli emiliani ci riprovano con D’Agostino, destro appena troppo stretto, mentre i romagnoli sfiorano il colpo del Ko con il contropiede chiuso da Lombardi. Le sostituzioni in realtà ricaricano gli ospiti, che tengono bene il campo nel finale e sfiorano il 3-1 due volte con Lilli e Lombardi. Per il Piace l'ultimo brivido allo scadere: Martelli manca l’uscita sul cross di Muhic, Dalcerri è anticipato sul tap-in da Mandrelli.

Il tabellino di Piacenza-Forlì 1-2

Piacenza (3-5-2): Franzini; Iob (29’ s.t. Stefanoni), Somma, Zucchini; Napoletano, Andreoli, Tentoni (22’ s.t. Muhic), Palma (22’ s.t. Castelli), Ruiz (35’ s.t. Dalcerri); Recino, D’Agostino. All. Rossini. A disposizione: Di Giorgio, Casazza, Muhic, Sambou, Delmiglio, Santarpia

Forlì (4-3-3): Martelli; Motti (25’ s.t. Mandrelli), Drudi (20’ p.t. Sbardella), Saporetti, Falasca; Menarini, Rossi, Gaiola (20’ s.t. Campagna); Macrì (40’ s.t. Lilli), Petrelli, Farinelli (30’ s.t. Lombardi). All. Miramari. A disposizione: Colombo, Eleonori, Valentini, Valmori

Arbitro: Cortese di Bologna

Reti: 13’ p.t. Farinelli (F); 11’ s.t. D’Agostino (P); 18’ s.t. Macrì (F)