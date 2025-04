Piace a Riccione per chiudere la pratica salvezza

Necessaria una risposta d’orgoglio per il Piacenza, che oggi alle 15 sfida in trasferta lo United Riccione e cercherà una vittoria per avvicinarsi alla salvezza diretta.Obiettivo favorito anche dalla penalizzazione di 15 punti per lo Zenith Prato , che ha permesso ai biancorossi di uscire dalla zona playout, in attesa del ricorso dei toscani.Per gli uomini di mister Stefano Rossini, la vittoria manca da più di un mese (inizio marzo con il Tuttocuoio) e stavolta è fondamentale più che mai, contro una squadra che è reduce da una pesante crisi societaria e ha vinto una sola gara nel girone di ritorno, sprofondando in fondo alla classifica.Senza Zucchini (squalificato) e con Del Dotto non ancora al meglio, Rossini potrebbe rilanciare il 4-3-1-2 con la coppia Castelli-Recino in attacco. Fondamentale non regalare reti e azzeccare l’approccio iniziale, con la forza di un centrocampo ritrovato grazie ai rientri di Tentoni e Palma.