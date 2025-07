Il piacentino Vergari guida gli azzurri nella storia

«Abbiamo fatto la storia». È raggiante il tecnico piacentino Alain Vergari quando parla dei “suoi” ragazzi e ha tutte le ragioni per esserlo: dopo ben 26 anni infatti gli Amateur azzurri sono tornati sul tetto d’Europa battendo in finale la Danimarca con un netto 6,5-0,5. L’Italia del golf ha conquistato l’oro nell'European Amateur Team Championship che si è tenuto sui verdi campi del Killarney Golf & Fishing Club (par 72) di Mahony’s Point in Irlanda, suggellando l’ottima prestazione complessiva del team composto da Giovanni Binaghi (Monticello), Riccardo Fantinelli (Fioranello), Michele Ferrero (Torino), Biagio Andrea Gagliardi (Olgiata), Julien Paltrinieri (Bogogno) e Filippo Ponzano (Torino). Ad assistere il team italiano sono stati Alberto Binaghi, commissario tecnico squadra Nazionale maschile, Alain Vergari, vice commissario tecnico, il capitano Sebastiano Moro e il fisioterapista Damiano Guidi. Vergari, maestro di golf piacentino del Croara Country Club, è da tempo nel giro della Nazionale e ha aggiunto un altro tassello importante alla sua carriera di coach. Leggi tutto qui