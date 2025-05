Il Piacenza Baseball cerca il settebello a Rho

Entusiasmo e voglia di continuare a sorprendere.

È con questo atteggiamento che il Piacenza Baseball si prepara ad affrontare la trasferta a Rho nell’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie B, in programma oggi con gara 1 alle 15 e gara 2 alle 20.

La squadra del manager piacentino Andrea D’Auria è reduce da ben cinque vittorie consecutive, mentre Rho è ferma a solo due successi: l’obiettivo dei biancorossi è dunque proseguire nella cavalcata che al momento ha permesso loro di raggiungere il terzo posto in classifica.

Risultati a sorpresa? Potrebbe essere così se si tiene conto di un avvio di campionato zoppicante, con una sconfitta ed un pareggio, ma in effetti il valore della squadra non è mai stato in discussione, come peraltro hanno confermato i successivi risultati.

Risultati invece sfuggiti ad un Rho presentatosi ai nastri di partenza con la volontà ed i mezzi per andare lontano. Tuttavia proprio per questo motivo non è avversario da sottovalutare, per il desiderio di riscatto da mostrare contro un Piacenza da “podio” e per di più potendo contare sul fattore campo a proprio favore.

Le altre partite: JFK Mondovì -Brescia, Old Rags Lodi-Ares Milano e Altopiano Seveso-Catalana Alghero.

La classifica: Altopiano Seveso, JFK Mondovì 875 (8-7-1), Piacenza 625 (8-5-3), Ares Milano 500 (8-4-4), Brescia, Old Rags Lodi 375 (8-3-5), Rho 250 (8-2-6), Catalana Alghero 125 (8-1-7).

Calendario giovanili: Piacenza-Reggio Emilia U15 (oggi ore 16.30 al De Benedetti), Piacenza-Oltretorrente Parma U14 (domani ore 10.30 al Montesissa), Collecchio-Piacenza U12.