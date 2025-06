Il Piacenza Basket Club spera ancora nella Serie C

Un salto di categoria che è sfumato sul campo ma che potrebbe ugualmente andare in porto. Smaltita la delusione per l'epilogo amaro delle finali di Divisione Regionale 1, il Piacenza Basket Club inizia a progettare il proprio futuro, con una certezza: la società del presidente Paolo Zanchin presenterà la domanda di ripescaggio in serie C. Con i criteri fissati dalla Federbasket, la squadra biancorossa potrebbe contare su alcune chance di centrare il salto di categoria. Nel frattempo, ancora da sciogliere il nodo relativo a Riccardo Perego che non ha ancora deciso se proseguire con la sua carriera.