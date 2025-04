Il PIacenza prova a rovinare la festa del Forlì

Probabile ritorno di Giorgio Recino al centro dell’attacco già dal primo minuto e modulo che dovrebbe tornare all’antico, ovvero al 3-5-2. Il Piacenza ospita oggi, domenica 13 aprile, il Forlì in un match valido per il quart’ultimo turno del girone D di Serie D. Alle 15, la capolista Forlì sarà di scena al Garilli in una sfida che, in caso di successo romagnolo e concomitante sconfitta del Ravenna (con il Fiorenzuola), potrebbe incoronare la squadra di Miramari che viaggia dunque spedita verso la Serie C. Il Piacenza invece non può permettersi passi falsi: il margine sulla zona playout resta molto risicato e la squadra di Rossini è chiamata a un’impresa dopo aver subito, nel match di andata, la sconfitta più pesante dell’intera stagione (6-1). Mister Rossini, alla vigilia, ha dichiarato: “Non saremo la vittima sacrificale, sappiamo che il Forlì parte sempre fortissimo, dovremo essere bravi a reggere in quella fase di avvio”.