Il portiere piacentino Cavanna per il Fiorenzuola pronto per il via

Rosa praticamente al completo così come lo staff, il Fiorenzuola 2025/2026 inizierà il lavoro atletico e tattico in vista del prossimo campionato di Eccellenza (salvo sorprese al momento remote legate al possibile ripescaggio in Serie D) mercoledì prossimo. Al Velodromo Pavesi, dalle 9.30, sono previsti i test atletici per i giocatori prima di dare avvio alla preparazione estiva che si svolgerà a Fiorenzuola. A proposito di volti nuovi, il ds Mario Barbieri ha perfezionate nelle ore scorse anche l'accordo con un nuovo portiere, Simone Cavanna (classe 2007), cresciuto nella Spes Borgotrebbia e che nell'ultima stagione ha difeso i pali della formazione Juniores del Pontedera.

Portieri

Malagoli Matteo (1995)

Cantoni Riccardo (2003)

Cavanna Simone (2007)

Difensori

Benedetti Luca (1992)

Borrelli Federico (2007)

Caradonna Lorenzo (2002)

De Simone Gabriele (2007)

Dellagiovanna Filippo (2004)

Macchioni Christian (2003)

Maroadi Federico (2007)

Parisi Tino (1995)

Varoli Fabio (1999)

Zucchini Gianluca (1995)

Centrocampisti

Bandaogo Abdoul Fatahou (1991)

Censi Federico (2006)

De Ponti Orso Maria (2005)

Errigo Gianluca (2006)

Lori Cristian (2007)

Morrone Enrico (2003)

Postiglioni Michele (2005)

Attaccanti

Antenucci Andrea (1989)

Carrer Alexander (2001)

Piro Christian (2007)

Scarlata Matteo (1996)

Staff Tecnico

Nicolò Araldì – Allenatore

Luca Ravanetti – Vice Allenatore

Andrea Brusco – Collaboratore Tecnico

Federico Rossi – Preparatore Atletico

Emilio Tonoli – Allenatore dei Portieri

Luca Ferrari – Fisioterapista

Mario Barbieri – Direttore Sportivo