Il Prato al Comunale per il mesto congedo del Fiorenzuola

Ultima giornata di campionato anche nel girone D di Serie D dove il Piacenza è costretto a rimandare il congedo visto che la gara con lo Zenith Prato è stata rinviata di una settimana a causa dell'ormai famigerato "caso Tempestini" che sarà discusso a breve dalla Corte d'Appello federale. Biancorossi che hanno più nulla da chiedere al loro campionato con la salvezza raggiunta con un turno di anticipo, anche per il Fiorenzuola non ci sono grosse motivazioni ad animare i rossoneri nel match di chiusura con il Prato. I valdardesi, in campo oggi alle 15 al Pavesi, la squadra di Vincenzo Cammaroto è già matematicamente retrocessa in Eccellenza. L'obiettivo sarà dunque quello di chiudere con dignità e, possibilmente, non all'ultimo posto della graduatoria. Il tutto, mentre la società sta già progettando il futuro che, come già riportato su Libertà nelle scorse settimane, passerà anche attraverso l'ingaggio di un nuovo direttore sportivo, Simone Biagini ora al Cittadella Vis Modena, che prenderà il posto di Simone Di Battista.