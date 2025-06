Il primo round è del Baraccaluga. Nella finale playoff nazionale di Serie C, la formazione di futsal di Lugagnano ha piegato per 3-2 Perugia nel match di andata disputato al PalaLuga. Grande festa finale per i ragazzi di mister Tagliavini che tra una settimana sono attesi dalla sfida decisiva sul campo degli umbri. Anche in caso di ko, c'è grande fiducia per un eventuale ripescaggio dei biancorossi che potrebbero così sbarcare per la prima volta nel campionato di Serie B. Oggi, sabato 7 giugno, a segno per i piacentini sono andati Montagna, Araut e Palumbo.