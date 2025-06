Il pubblico della Raffalda incantato dalla magia Activa

Piscine inadeguate per un allenamento completo e a regola d’arte, spazi spesso contesi con altre società, ma il risultato finale non sembra trovare condizionamenti di sorta. Già, perché alla Raffalda è stato un successo di applausi ed entusiasmo per le ragazze dell’Activa Nuoto che hanno chiuso la stagione con il tradizionale spettacolo conclusivo.

Dai 5 ai 19 anni le praticanti, la società cittadina consente di misurarsi con la disciplina del nuoto artistico che evidentemente riscuote successi notevoli: sono infatti quasi un centinaio le protagoniste di uno sport che abbina la potenza fisica e la resistenza, a peculiarità legate all’ambito artistico. Una danza in acqua che, nel corso degli ultimi mesi, ha garantito gratificazioni notevoli in tutte le gare cui hanno preso parte le piacentine, per lo più all’interno del circuito regionale dell’Uisp.

«Credo possiate intuire quanto sia complicato preparare uno spettacolo come questo o semplicemente una gara - ha spiegato una delle istruttrici, Antonella Bergonzi -: siamo riusciti a conquistare podi in numerose categorie e, quel che più conta, tutte le ragazze hanno ottenuto progressi costanti. Ci siamo ritrovati a lavorare con bimbe della categoria Esordienti con una sola vasca piccola a disposizione, ma nonostante ciò l’applicazione delle nostre giovani atlete è stata determinante. Siamo fieri di tutte loro».

E’ stato il trofeo di Cesenatico l’appuntamento più prestigioso al quale le ragazze dell’Activa hanno preso parte: mille atlete da ogni parte d’Italia e secondo posto da incorniciare per le Esordienti B (anno 2015) con Annika Previdi, Giulia Rebecchi, Carolina Invernizzi, Alice Stampais, Alice Cimelli, Marte Sverzellati e Linda Ghezzi. Aurora Bergamini ed Elena Mistraletti hanno invece conquistato il bronzo nella finale regionale Uisp, mentre nell’Interregionale Diana Favari, Susanna Rangognini e Rebecca Dagrada hanno chiuso sul gradino più alto nella categoria Junior. Terzo posto per il duo tecnico composto da Arianna Bonzanini e Camilla Savi sul palcoscenico regionale nella categoria Ragazze.

Oltre ad Antonella Bergonzi, impegnate nello staff anche Graziella Fanelli, Claudia Borlini, Nayibeth Ojeda, Lara Ghilardoni, Marius Neacu e Sara Sacchi. Isadora Gorra che si è occupata della parte artistica legata alla danza classica. «Il grazie più grande però, lo rivolgiamo ad Alfio Galofaro, il nostro presidente e che da sempre crede in noi: ha capito che in questa attività mettiamo anima e cuore».