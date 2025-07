Il Rottofreno di Barbieri e Viciguerra per il ritorno in Prima

Il Rottofreno, che prenderà parte al prossimo campionato di Seconda Categoria, si presenta con chiare ambizioni: obbiettivo scontato per un atteso ritorno in Prima Categoria. Diverse le novità: la prima riguarda Paolo Gatti, il direttore sportivo, che dopo ben 13 anni ha lasciato il suo storico ruolo. Al suo posto Marco Barbieri, rottofrenese doc ed ex giocatore biancorosso. Ci sarà un nuovo volto anche alla guida della squadra, con mister Andrea Vinciguerra che sarà affiancato dal collaboratore tecnico Angelo Risicato. Volti nuovi anche in rosa: Maurizio Belfiglio (centrocampista proveniente dalla Libertas), Simone Borgonovi (giovane attaccante proveniente dal Gotico) e Corrado Fracassi (difensore in arrivo dalla Libertas). Si aggiunge un ritorno con Andrea Sensi che riprenderà a vestire la maglia del Rottofreno. Inoltre, aggregati alla prima squadra il portiere Mattia Cimmino e il centrocampista Simon Saraci, due giovani promettenti che hanno concluso la scorsa stagione nel gruppo Juniores.