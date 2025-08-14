Il Veloclub Borgonovese conquista anche Spalato

Per festeggiare il ventesimo anno di attività, il Velosport Borgonovese ha piantato una nuova bandierina sulla cartina geografica dell’Europa. Dopo Roma, Parigi, Vienna, Budapest, Praga, Londra, Berlino, Amsterdam, Sarajevo, Barcellona, Cracovia e San Sebastian, i ciclisti piacentini hanno “conquistato” anche la Croazia, in particolare Spalato.

Un viaggio lungo 1.200 chilometri, suddiviso in 7 tappe, per 18mila metri di dislivello positivo.Che tradotto per i meno pratici, significa una settimana di salite molto impegnative.

Sette i protagonisti dell’impresa 2025: il presidente Luigi Lunni, Sergio Maltauro, Eleonora Bugada, Mario Massimini, Maurizio Mera, William Muratori ed Emanuele Teruzzi.



«Era uno dei Paesi che non avevamo ancora visitato con calma - spiegano i cicloamatori di Borgonovo - e quando a novembre 2024 abbiamo iniziato a valutare il viaggio di quest’anno abbiamo visto che i percorsi verso la Croazia erano molto interessanti. Quindi dalle colline valtidonesi abbiamo raggiunto il lago di Garda e poi sono iniziate le salite della Transdolomitica, con i passi Brocon, Gobbera, Cereda, Forcella Aurine, Duran, Cibiana, Ciampigotto, Sella Razzo, Sella Rioda, Pura e Carnizza, agganciandoci in parte al “The Great Ride” creato per le Olimpiadi di Milano Cortina». Poi le Alpi Giulie, la Slovenia, le Alpi Dinariche e il mar Adriatico, pedalando lungo la meravigliosa costa croata, per scendere a Zara e terminare con l’ultima tappa tra le mura del palazzo di Diocleziano a Spalato.

Le tappe del percorso Borgonovo-Spalato

Borgonovo-lago di Caldonazzo di 240 chilometri;

lago di Caldonazzo-Agordo di 135 chilometri;

Agordo-Tolmezzo di 145 chilometri;

Tolmezzo-Postumia di 170 chilometri;

Postumia-Novi di 148 chilometri;

Novi-Zara di 160 chilometri;

Zara-Spalato di 162 chilometri.