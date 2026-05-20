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Il videomessaggio di Beppe Marotta per i tifosi interisti di Agazzano

La cena di lunedì sera è stata l'occasione per celebrare a dovere il doblete nerazzurro

Redazione Online
|1 ora fa
E' arrivato anche il messaggio del presidente dell'Inter Beppe Marotta all'Alberto del Cervo di Agazzano dove, lunedì scorso, è andata in scena la grande festa nerazzurra. Una cena nel corso della quale è stato celebrato il doblete firmato dalla squadra di Chivu e che è stato impreziosito dalle parole del dirigente interista.

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