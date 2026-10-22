Il vignaiuolo social è il re degli Spartan

Il vino di qualità è una sua fissa da sempre, ma quando smette i panni di viticoltore dalla vocazione social, le sembianze di Riccardo Segalini assumono i connotati degli antichi guerrieri. Il 26enne di Carpaneto, nello Spartan, da poche settimane si è aggiudicato un titolo di caratura mondiale. La disciplina è di quelle che unisce podismo estremo su terreni accidentati e dislivelli notevoli, ma soprattutto corredato da ostacoli naturali, artificiali e zavorre che superano i dieci chili che, nel caso delle gare Sprint come quella di Segalini, è di cinque, massacranti, chilometri.

«Una sfida con se stessi - dice convinto Segalini che da qualche anno ha lanciato le proprie etichette targate "Riccardo" con tanto di baffo a manubrio stilizzato, come quello sfoggiato spesso da questo improvviso campione della fatica -. Lo Spartan non è solo questo - dice ancora il 26enne -: migliora le persone e di certo chi pratica questa disciplina non ha necessità di rivolgersi a un mental coach. Le motivazioni sono sempre al massimo, ogni volta. C'è poi l'aspetto naturalistico che è fenomenale perché gareggiare in certi contesti lascia sempre a bocca aperta«.