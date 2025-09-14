Sunday, September 14

Sunday, September 14

In Eccellenza caccia all'en plein, super derby in Promozione

IL PROGRAMMA - Big match contro la Fidentina per il Nibbiano, scontro diretto Castellana-CarpaChero

Redazione Online
|1 ora fa
La rosa della Pontenurese ©Libertà/Claudio Cavalli
Terzo turno per il campionato di Eccellenza. Seconda di fila al "Baldini” per l'Agazzanese di mister Piccinini, chiamata a replicare la bella e convincente prova di sette giorni fa col Fiorenzuola al cospetto di un'altra retrocessa, ossia il Corticella tuttora inchiodato al palo. La matricola Bobbiese se la vedrà con il più quotato Zola, ospite al "Candia-Lucio Bianchi”, mentre l'altra neopromossa (e capolista) Pontenurese va a giocarsela a domicilio del Terre di Castelli del neo mister Cattani. Trasferta piuttosto impegnativa anche per il Nibbiano&Valtidone di Rastelli, di scena sul campo di una Fidentina Borgo San Donnino per nulla ridimensionata dai tre punti persi a tavolino contro la Pontenurese. Fiorenzuola impegnato nel posticipo interno di domani sera, di fronte al quotato BrescelloPiccardo.
In Promozione, Gotico Garibaldina raggiunto sul 2-2 ieri a Bibbiano. Oggi si gioca al "Pietra” di San Nicolò l'atteso derby tra la Castellana Fontana di Ciotola, reduce da due pareggi, ed il Carpaneto Chero di Fossati inchiodato al zero. Spes a Montecchio per una trasferta non impossibile.
ECCELLENZA
PROMOZIONE
