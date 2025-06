In Terza una squadra nuova di zecca: nasce l'Asd Life In

Sta per nascere una nuova squadra di calcio a Piacenza e il suo nome sarà Asd Life In. Prende il nome dall'omonima agenzia per il lavoro di viale Dante dove lavora Davide Razzetti, che è appunto l'ideatore di questa giovane realtà. Servono però giocatori per completare la rosa e lo stesso Razzetti ha pensato bene di organizzare un open day al campo del Gotico Garibaldina con l'obiettivo di dare il via alle selezioni. Circa una cinquantina i ragazzi che si sono presentati per riscaldamento e partitella "in famiglia”, gli elementi migliori e più motivati andranno quindi a comporre l'organico per il prossimo campionato.

«Sta nascendo questa nuova società calcistica sotto il nome di Asd Life In – ha raccontato Razzetti – e per questo abbiamo deciso di organizzare un open day per vedere all'opera alcuni ragazzi e decidere se potranno fare parte del nostro gruppo: l'obiettivo è infatti di creare una doppia rosa, una per disputare la Terza Categoria e l'altra per il campionato Juniores».

Ex pallavolista di 21 anni, ha però in testa tutt'altro tipo di pallone: «Diciamo che Dio non mi ha donato un gran piede...però mi ha dato una grandissima passione per il calcio e fin da quando ero bambino avevo questo sogno di avere una squadra tutta mia. Adesso, grazie alla Life In e alla mia famiglia questo sogno può trasformarsi in realtà e proveremo a competere con successo nel calcio piacentino. La nostra "casa” è qui, la sede del Gotico Garibaldina, anche per il fatto che io sono di Sant'Antonio e che adoro questo impianto, dove svolgiamo già gli allenamenti e dove giocheremo le partite del campionato. Attualmente abbiamo già una decina di giocatori sia per la Terza sia per la Juniores, ne servirebbero almeno un'altra dozzina per entrambe ed è per questo che sono partite le selezioni. Questo è stato l'open day finale, ma se qualche ragazzo vuole provare a entrare nella nostra famiglia può contattarci, siamo aperti a qualsiasi talento».

<br>