Inter addio, Simone Inzaghi va in Arabia

Si è chiusa l'esperienza di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. E' quanto sancito dall'incontro di oggi, martedì 3 giugno, tra il mister piacentino e i vertici della società nerazzurra. Una riunione attesissima dopo le voci che hanno preceduto la finale di Monaco, persa rovinosamente con il Paris Saint Germain, e soprattutto dopo le parole dello stesso Inzaghi dopo il ko di Champions League.

Troppo allettante l'offerta dell'Al Hilal (si parla di oltre 25 milioni di euro netti a stagione) per rinunciare e restare in un club dove, il 5-0 di sabato scorso, ha fatto crollare tutte quante le certezze della Beneamata, attesa ora dal Mondiale per club. Lo affronterà senza Simone Inzaghi che saluta dopo aver vinto uno scudetto, due coppe Italia, tre Supercoppe italiane e dopo aver centrato due finali di Champions League, perse con Manchester City e appunto Paris Saint Germain.

Inzaghi ha affidato al sito ufficiale dell'Inter una messaggio di saluto ai tifosi nerazzurri: