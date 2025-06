Inzaghi in Arabia? A S. Nicolò la pensano diversamente

Nelle ore che precedono l'incontro tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter, nel corso del quale sarà definito il futuro del tecnico piacentino, oggi, lunedì 2 giugno, nei pressi dell'abitazione della famiglia Inzaghi, a San Nicolò, è comparso uno striscione che parla chiaro. I tifosi nerazzurri piacentini ovviamente auspicano la permanenza di "Inzaghino" sulla panchina della Beneamata dopo quattro stagioni di successi, ma anche di cocenti delusioni come quella patita nella finale di Champions League, persa per 5-0 ad opera del Paris Saint Germain. Come noto, l'allenatore ex Lazio è fortemente tentato dalla faraonica offerta giunta dal campionato dell'Arabia Saudita.