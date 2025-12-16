Karate Farnesiana protagonista alla Coppa del mondo Wkf

Quattro atlete del Karate Piacenza Farnesiana hanno partecipato alla Coppa del mondo WKF che si è tenuta a Jesolo. Alla competizione internazionale hanno preso parte più di 3mila atleti delle categorie under 14, under 16 (cadetti), under 18 (Junior) e under 21 di 90 nazioni di tutti i continenti. Per il club piacentino, in pedana Gaia Granelli (Cadette – 54 kg), Ginevra Livelli (Cadette – 61 kg), Eva Dallavalle (Junior – 59 kg) e Sofia Bouraya (Under 21 – 61 kg). Le atlete piacentine allenate dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni hanno superato alcuni incontri senza arrivare al podio, ma hanno accumulato preziosi punti per il ranking mondiale WKF ove risultano essere fra le prime atlete italiane nella classifiche mondiali delle rispettive categorie. Inoltre hanno accumulato punti anche per il ranking italiano Fijlkam e pertanto possono essere selezionate per l’importante competizione denominata CTR Games che si terrà a Ostia (Roma) il 28 dicembre al Centro olimpico federale per un quadrangolare di altissimo livello fra le nazionali italiane cadetti Junior under 21 e le rappresentative nord Italia, centro Italia e sud Italia.