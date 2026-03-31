Karate Farnesiana, spedizione super a Novi Ligure: miglior società

Grande risultato per il Karate Piacenza Farnesiana al Trofeo interregionale ASI di Novi Ligure. Come di consueto, la società del maestro Gianluigi Boselli ha mietuto successi e podi: risultati che hanno consentito alla palestra piacentina di aggiudicarsi il primo posto nella classifica a squadre.

Le medaglia d’oro:

Sofia Bouraya under 21 – 55 kg

Lorenzo Centonze senior – 68 kg.

Martina Ponenti cadetta – 47 kg.

Ginevra Livelli cadetta – 54 kg.

Martina Stefanelli under 14

Chiara Cammi in doppia categoria under 14

Vera Mia under 14

Ishaq Kouhaih under 14

Yahya Fellous under 14

Noemi Vitan under 12

Le medaglia d’argento:

Gaia Granelli cadette – 54 kg.

Alessandro Pitzoi under 21 – 84 kg.

Viola Ziliani under 14

Aicha Kouhaih under 14

Nicole Famà under 12

Le medaglia di bronzo:

Eva Dallavalle junior – 59 kg.

Elia Famà under 14

Anas Fellous under 14

I prossimi impegni agonistici per lo staff guidato da Boselli, ma anche dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal maestro Daniele Rillosi sono l’Open League di Riccione, gara Fijlkam valevole per il ranking della nazionale italiana cadetti, junior e under 21 e la Coppia Italia Csen a Pescara.