Karate Farnesiana, spedizione super a Novi Ligure: miglior società
Sono ben dieci le medaglie d'oro conquistate dalla palestra piacentina
Redazione Online
|2 ore fa
Grande risultato per il Karate Piacenza Farnesiana al Trofeo interregionale ASI di Novi Ligure. Come di consueto, la società del maestro Gianluigi Boselli ha mietuto successi e podi: risultati che hanno consentito alla palestra piacentina di aggiudicarsi il primo posto nella classifica a squadre.
Le medaglia d’oro:
Sofia Bouraya under 21 – 55 kg
Lorenzo Centonze senior – 68 kg.
Martina Ponenti cadetta – 47 kg.
Ginevra Livelli cadetta – 54 kg.
Martina Stefanelli under 14
Chiara Cammi in doppia categoria under 14
Vera Mia under 14
Ishaq Kouhaih under 14
Yahya Fellous under 14
Noemi Vitan under 12
Le medaglia d’argento:
Gaia Granelli cadette – 54 kg.
Alessandro Pitzoi under 21 – 84 kg.
Viola Ziliani under 14
Aicha Kouhaih under 14
Nicole Famà under 12
Le medaglia di bronzo:
Eva Dallavalle junior – 59 kg.
Elia Famà under 14
Anas Fellous under 14
I prossimi impegni agonistici per lo staff guidato da Boselli, ma anche dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal maestro Daniele Rillosi sono l’Open League di Riccione, gara Fijlkam valevole per il ranking della nazionale italiana cadetti, junior e under 21 e la Coppia Italia Csen a Pescara.