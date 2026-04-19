La CastFontana non molla il Gotico. Lugagnanese, solo pari. Riverniviano promosso
Tutti i risultati dall'Eccellenza alla Terza Categoria
Redazione Online
|8 ore fa
In Eccellenza vincono tutte le piacentine, ad eccezione della Bobbiese, che non va oltre l-1 nello scontro salvezza contro il Rolo. Il Nibbiano festeggia la promozione con un poker al Mutina, mentre il Fiorenzuola si rilancia vincendo sul terreno della Vianese ed è seconda. Un punto dietro c'è la splendida Pontenurese, mentre l'Agazzanese si ritrova contro il forte Terre di Castelli.
In Promozione, resta appassionante il testa a testa tra il Gotico (tris a Luzzara) e la Castellana Fontana (1-0 sulla Bagnolese), divise sempre da un punto a due giornate dalla fine.
In Prima categoria, la capolista Lugagnanese non va oltre lo 0-0 contro la Pianellese, ma l'inseguitrice Ziano si fa fermare sull'1-1 dall'Alsenese e viene scavalcata al secondo posto dalla Borgonovese.
Nel girone A di Seconda, il Caorso vince a Villanova e condanna i padroni di casa alla retrocessione diretta (niente playout per il distacco dalla terz'ultima), nel B il Corte Calcio perde l'anticipo dello spareggio salvezza contro il Fonta.
In Terza Categoria, dopo due retrocessioni di fila, il Riverniviano piega la Podenzanese a domicilio (gol di Spelta e Leo Gatti) e torna in Seconda, superando la concorrenza spietata di Travese e Santantonio
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