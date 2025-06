La corsa di Brandi per il centrocampo del Piacenza

Anche durante gli ultimissimi giorni di vacanze romagnole, mister Arnaldo Franzini detta la linea della campagna di rafforzamento del Piacenza che, a breve, annuncerà Nunzio Brandi.

Centrocampista centrale nato nel 2001, Brandi è reduce dall’ottima stagione disputata con la maglia dell’Imolese. Il tandem composto da mister Franzini e dal ds Carlo Zerminiani ha puntato sulle caratteristiche votate alla corsa, al contenimento e all’attenzione tattica del 24enne napoletano.

Imolese a rischio

A proposito della società romagnola, si rincorrono da più parti voci circa le difficoltà economiche del club per il quale ora si attendono evoluzioni legate ovviamente all’iscrizione al prossimo torneo di Serie D. Situazione che vede il Fiorenzuola, precipitato in Eccellenza, spettatore interessato e ancora speranzoso circa un ripescaggio last minute.

Leonardo Nanni (Foto social Lentigione)

Leo il nuovo D’Ago

Tornando al Piacenza 2025/2026, restano da sciogliere i nodi legati a due “senatori” dello spogliatoio. Il primo riferimento è ovviamente a Stefano D’Agostino: per il fantasista, che ha ricevuto alcune allettanti offerte, non si faranno follie e non si metterà nuovamente mano al portafogli per trattenerlo. Già individuato uno dei possibili sostituti: si tratta di Leonardo Nanni, 33 anni, dieci gol e cinque assist in maglia Lentigione con la quale ha firmato una stagione da incorniciare con la fascia da capitano al braccio. Uomo in grado di ricoprire ogni ruolo offensivo, nel suo passato anche un’esperienza all’estero con i maltesi dell’Hibernians con i quali ha esordito anche in Europa League nella stagione 2019/2020, fallendo però la qualificazione attraverso i playoff iniziali con i bielorussi dello Shakhter Soligorsk. Nanni in caso di addio di D’Agostino sembra essere la soluzione individuata.

Capolinea Apo?

Resta poi la questione Jacopo Silva sul tavolo. Il difensore di Bobbio sta lavorando anche durante le vacanze estive per il recupero dopo l’infortunio della scorsa stagione (tendine d’Achille): la sensazione è che la società di via Gorra stia cercando una soluzione per consumare un divorzio che ad oggi sembra ipotesi più probabile per il centrale 34enne, comunque ancora legato da un anno di contratto alla società che lo ha cresciuto e lanciato nel calco dei pro. Tutte ancora da definire le modalità di separazione, ma sembra improbabile la permanenza di “Apo” nel nuovo gruppo chiamato a centrare il ritorno in Serie C al terzo anno di purgatorio tra i dilettanti.