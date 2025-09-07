La domenica perfetta di Agazzanese, Pontenurese e Bobbiese

Una super Agazzanese stende per 3-0 il Fiorenzuola (gol di Vai, Carella e Concari) e si guadagna la copertina della seconda giornata del campionato di Eccellenza. Ma non sono da meno le matricole Pontenurese e Bobbiese: i biancazzurri superano in casa per 2-0 il Fabbrico (doppietta di Pellegrini), mentre i neroverdi espugnano il terreno della Campagnola con lo stesso punteggio (in rete Bongiorni e Koci). Il Nibbiano&Valtione, invece, si inceppa sul campo dell'Arcetana: finisce 0-0. La Pontenurese, tra l'altro, è virtualmente prima in classifica, in attesa che il giudice sportivo ribalti in una vittoria a tavolino la sconfitta per 4-1 dell'esordio contro la Fidentina Bsd, che schierò uno squalificato.

In Promozione, sei gol nel derby tra Spes e Castellana Fontana: finisce 3-3, in gol Bertelli, autorete di Cantiello e Platè al 91' per i padroni di casa, Spedini, Cantiello e Mattioli per gli ospiti. Carpaneto Chero sconfitto per 2-3 in casa dal Futura Fornovo Medesano, sconfitta interna contro il Montecchio per il Gotico Garibaldina.

