La Gas Sales presenta Comparoni nella "sua" Parma

Presentazione ufficiale per il nuovo centrale della Gas Sales Bluenergy Volley Francesco Comparoni, oggi sul palco del Parma Street Food Festival. Assieme a lui, Mussa Dakal (direttore marketing di Gas Sales Energia) e Luca Rigolon (direttore operativo Gas Sales Bluenergy Volley). «Sono davvero emozionato che il club abbia deciso di presentarmi proprio qui, nella mia città natale, a 500 metri da dove abito - ha detto Comparoni, che vestirà la maglia numero 10 - e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura per crescere e conoscere i miei compagni. Nella mia vita ho praticato molti sport, ma a 14 anni ho fatto una scelta e ho deciso di intraprendere questo percorso sportivo, dando sempre il massimo e cercando di migliorare giorno dopo giorno».