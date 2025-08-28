La griglia di partenza di Promozione firmata da "Il Mosco"
L'ex direttore sportivo del Carpaneto Chero Maurizio Mosconi ci aiuta a "fare le carte" al campionato che partirà domenica prossima
Redazione Online
August 28, 2025|1 ora fa
In prima fila il Colorno con il Gotico Garibaldina subito a ridosso, in seconda Castellana Fontana e altre quattro formazioni parmensi. Si sprecano in questo periodo le ipotetiche "griglie di partenza" dei campionati dilettantistici e, anche su Libertà oggi, il tentativo di fare le carte al prossimo campionato di Promozione è affidato al fresco ex Carpaneto Chero, Maurizio Mosconi. Domenica prossima il via al torneo che vede in corsa quattro piacentine: Castellana, Gotico ma anche Carpaneto Chero e la neo promossa Spes Borgotrebbia. "Mister Stefanelli, che stimo molto, si è assunto una grande responsabilità e tenta un'impresa vera e propria" ha detto Mosconi parlando proprio della matricola cittadina. Leggi qui il servizio completo